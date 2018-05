Iuliu Muresan, presedintele campioanei CFR Cluj, a vorbit marti despre planurile pentru noul sezon competitional si ambitia de a face performanta in Europa.

"Am foarte mare incredere in Dan Petrescu ca isi va continua munca la un nivel si mai bun. Ii vom aduce cativa jucatori si vom incerca, de ce nu, sa ne calificam in grupele Champions League. Va fi foarte greu pentru ca vom intalni echipe foarte puternice, dar noi am mai facut minuni. Sa nu uitam ca am castigat la Manchester, la Roma, am pierdut la Munchen 3-2 cu trei autogoluri ale noastre. Se vor investi bani in...