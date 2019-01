In cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi au fost in decursul anului 2015, 28 de incredintari in vederea adoptiei. Dintre copiii care au ajuns intr-o noua familie, doar 19 au iesit din sistemul de...

Botosaneanul, 14 Ianuarie 2016