O nouă sală de sport a fost inaugurată, joi, 8 noiembrie a.c., în județul Constanța. Este vorba despre o sală de sport în comuna Grădina, pentru care lucrările au început anul trecut și pentru realizarea căreia Consiliul Județean Constanța a alocat 400.000 de lei.

„În an Centenar și la 140 de ani de la reîntoarcerea Dobrogei la patria mamă, am inaugurat la Grădina, alături de doamna primar, Gabriela Iacobici, sala de sport din localitate. Am încercat mereu să-i sprijin pe primarii din județ și mă bucur să văd rezultatele. Lucrările la această sală au început anul trecut și, iată, că în numai un an, cu cei aproximativ 400.000 de lei primiți de la Consiliul Județean... citeste mai mult

