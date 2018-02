Investitie de 3 milioane de euro pentru un nou concept Mega Image Store-ul Cobalcescu este cel mai nou concept Mega Image in care s-a investit peste 3 milioane de euro. Acesta este situat chiar in centrul Bucurestiului, in cladirea istorica de pe strada Grigore Cobalcescu. Investitia grupului belgiano-olandez Ahold Delhaize a durat 3 ani de zile.

Magazinul are o suprafata de 6.000 de metri patrati si un spatiu pentru vanzare de 1740 de metri patrati. Noul magazin Mega Image este cel mai mare pana in prezent, dintre cele detinute...