Investitie daneza de 50 de milioane Euro intr-un judet din Romania Grupul danez Rockwool incepe lucrarile de constructie la fabrica de vata minerala bazaltica din judetul Prahova, proiect care valoreaza aproximativ 50 de milioane de Euro.

CON-A, una dintre cele mai mari companii de constructii cu capital romanesc, care are peste 25 de ani de experienta pe piata locala, a fost selectata pentru a dezvolta prima unitate de productie in Romania a Grupului Rockwool. Fabrica de vata minerala bazaltica Rockwool va fi amplasata in judetul Prahova, pe o suprafata de 30 de hectare, in parcul industrial Ploiesti... citeste mai mult