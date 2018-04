”Industria română este admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipseşte cu desăvârşire” (Ion Luca Caragiale).

Mai jos este o opinie scrisa cu stangacie in 2012, cand Romania isi revenea din criza, si in orice caz, nu se astepta sa fie tigrul Europei in 2017, marcand cea mai mare crestere economica. Mai avem 2-3 ani de crestere economica din consum, asa ca ar trebui sa chibzuim cu intelepciune din ce vom creste dupa 2025, pentru ca pana atunci avem o sansa grozava ca in intervalul 2020-2025 sa fructificam investitiile... citeste mai mult

