Lipsa unor specialişti în diverse domenii, tot mai evidentă pe piaţa muncii din ţara noastră, îşi are rădăcinile în problemele pe care le are sistemul de învăţământ dual.

Ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Cord Meier-Klodt, a ţinut o pledoarie pentru dezvoltarea sistemului de învăţământ dual, ca şansă reală pentru viitorul societăţii româneşti. Declaraţiile acestuia au fost făcute la Conferinţa "EduPro Summit #1 - Educator for future", organizată de Ambasada Germaniei la Bucureşti, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

Diplomatul german a arătat că formarea educaţională...

Externe, Sursa: Bursa