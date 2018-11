Acesti trei termeni sunt folositi gresit de cele mai multe ori, insa sunt toti relationati cu inima

Atac cerebral

Exista trei tipuri: ischemic, ischemic tranzitoriu si ischemic hemoragic. In cazul celui ischemic, apare un blocaj la nivelul unei artere care transporta sange bogat in oxigen la creier. In cazul celui tranzitoriu, artera care transporta sange la creiere este temprar blocata. Cel hemoragic apare atunci cand se rupe o artera la nivelul creierului.

Simptome:

- vorbire afectata

- dureri de cap si voma

- dezechilibru in mers, ameteala

- confuzie mentala

- ameteli

- vedere afectata, vedere dubla

