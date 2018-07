Un învãtãtor are efect asupra eternitãtii; nu se poate spune niciodatã unde se opreste influenta sa. – Henry Adams

Suntem in luna gustar a anului 2018. Din multimea nenumãrabilã a gandurilor mele frumoase, o parte insemnatã a lor se indreaptã cãtre scoalã si slujitorii ei in general, si cãtre Scoala generalã nr. 5 ‘Stefan cel Mare’ Vaslui si doamna invãtãtoare MANUELA BUTNARU, dãscãlita nepotilor mei, Maria si Luca (gemeni), in special. Nepotii mei, Maria si Luca, au absolvit la sfarsitul acestui an scolar clasa a IVa, si au fost in clasa a IV-a D, condusã cu o competentã de invidiat de doamna invãtãtoare Manuela Butnaru. As preciza de la... citeste mai mult