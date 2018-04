Conducerea invãtãmantului vasluian a considerat Centenarul Marii Uniri un bun prilej pentru organizarea unor actiuni de promovare, in randul elevilor, si nu numai, a valorilor nationale, patriotismului si iubirii de tarã. ‘Încã de anul trecut, am cerut conducerilor unitãtilor de invãtãmant sã pregãteascã actiuni prin care sã marcheze Centenarul Unirii, insã sã nu se rezume doar la obisnuitele depuneri de coroane. Pot spune cã rãspunsul a fost peste asteptãri, numãrul actiunilor avand legãturã cu acest subiect important pentru toti romanii, programate a fi implementate in acest an, fiind de circa o mie. Activitãtile sunt deosebit de diversificate, cuprinzand: proiecte educative... citeste mai mult