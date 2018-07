Aproximativ două milioane de oameni au fost evacuaţi în urma avertismentelor privind alunecările de teren.

Serviciile de urgenţă şi personalul militar au folosit elicoptere şi bărci pentru a salva oamenii.

Iniţial, autorităţile au anunţat vineri că bilanţul victimelor este de patru persoane.



Stay safe everyone. #Kyoto #Japan #flood pic.twitter.com/8EI1QoLCwH

— Sharing Kyoto (@SharingKyoto) July 6, 2018

Floods and mudslides in Japan leave at least 65 dead, dozens missing https://t.co/OmvWBzSybK pic.twitter.com/ZcvOEFQLpu

— RT (@RT_com) July 8, 2018

