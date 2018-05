Intrevederea ministrului Educatiei Nationale cu reprezentantii UNICEF in Romania

Ministrul Educatiei Nationale, domnul Valentin Popa, ieri 17 mai, o intrevedere cu reprezentantii UNICEF din tara noastra, la care au participat domnul Pieter Bult, reprezentant UNICEF in Romania, domnul Gabriel Vockel, reprezentant adjunct, doamna Luminita Costache, Specialist Educatie UNICEF, precum si doamna Liliana Preoteasa, Consilier ministru pe probleme de politici educationale.

Reprezentantii UNICEF au prezentat stadiul implementarii proiectelor derulate in parteneriat cu MEN, in domenii cum ar fi: Educatia Timpurie; Educatia Parentala; Accesul si participarea la... citeste mai mult