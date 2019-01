1.Ce este?

Gripa (influenza) este o infecţie virală acută, care afectează căile respiratorii. Este cauzată de virusul gripal (Myxovirus influenza). Există mai multe tipuri de virus gripal: cel de tip A (cel mai periculos, implicat în epidemii sau pandemii), de tip B (cel mai frecvent, mai puţin grav) şi de tip C (provoacă simptome asemănătoare răcelii comune).

2. Cum se transmite?

Boala se transmite pe calea aerului (strănut, tuse) sau prin obiectele contaminate cu secreţiile respiratorii ale bolnavului (pahare, prosoape etc.). Gripa are o contagiozitate destul de mare, o persoană afectată... citeste mai mult

azi, 18:20 in Sanatate, Vizualizari: 22 , Sursa: Adevarul in