La conferinţa de presă care a urmat meciului, Simona a primit aceeaşi întrebare care îi fusese adresată şi Mariei Şarapova: Cine a fost Roland Garros? Un pic ruşinată,a rugat-o pe jurnalista care a adresat întrebare să-i dea şi răpunsul la această întrebare. "A fost un aviator care a luptat în Primul Război Mondial", a venit răspunsul. "Ahh, da, am auzit, dar nu am fost atât de deşteaptă încât să o şi spun. Grea întrebare!", a concluzionat zâmbind Simona. Mai devreme, Maria Şarapova fusese întrebată acelaşi lucru, iar rusoaica a răspuns: "Am citit acum multă vreme, dar poate îmi spuneţi voi cine e", prilej pentru câteva... citeste mai mult

