Indecizia politica de la cel mai inalt nivel, schimbarile dese de premieri si de ministri, protestele de strada care amplifica si ele zgomotul politic si interminabilele scandaluri din Romania ne fac pe fiecare dintre noi sa ne intrebam oare ce va urma si ce ne mai asteapta. Daca la oamenii simpli aceste intrebari sunt mai mult retorice, in cazul companiilor care ruleaza banii clientilor in schimbul unor randamente cat mai bune, acest zgomot politic se traduce in miscari ample de bani, care... citeste mai mult