Oare adunăm mere cu pere când folosim aceiaşi indicatori precum PER (raport care arată numărul de ani necesari pentru recuperarea investiţiei din dividende) sau randamentul la dividend pentru afaceri diferite precum distribuţia de energie şi extracţia de resurse?

Raportul dintre profitul pe acţiune obţinut de o companie şi preţul acţiunii (PER) este filtrul prin care majoritatea micilor investitori trec societăţile listate. Un PER mare înseamnă un timp mai lung de amortizare a investiţiilor din dividendele... citeste mai mult