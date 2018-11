Intrarom, subsidiara românească a Intracom Telecom, a primit pe 30 octombrie Premiul de Excelență la categoria “Tehnologii Avansate pentru Orașe și Clădiri Inteligente” pentru proiectul pilot implementat în municipiul Alba Iulia in cadrul Galei Smart Cities of Romania Champions 2018.

Ediția din acest an s-a încheiat cu Gala de Premiere a celor mai inteligente proiecte la nivel local. Evenimentul a reunit 300 de participanți reprezentând administrații publice, organizații guvernamentale, parteneri tehnologici precum și asociații profesionale de profil importante și instituții educaționale active în dezvoltarea orașelor inteligente în România. Juriul a fost... citeste mai mult

azi, 17:23 in IT&C, Vizualizari: 169 , Sursa: Agora in