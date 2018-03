Astăzi, 8 martie, de la ora 17, în sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare, Centre for Social Transformation, Creators of Peace (CoP) Romania şi Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Greentin vor marca ziua de 8 martie printr-o proiecţie de film documentar. „Pray the Devil Back to Hell” (Roagă-te ca diavolul să se întoarcă în iad) este povestea extraordinară a unui grup de femei din Liberia care şi-au unit forţele în toiul unui sângeros război civil între rebelii violenţi şi regimul corupt al lui Charles Taylor, acestea câştigând în cele din urmă în anul 2003 pacea mult aşteptată în această ţară nimicită de... citeste mai mult