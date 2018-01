Un preot din satul Lunca Mare, din Prahova, a sfintit uzina de apa de la Barajul Paltinu, astfel ca zeci de mii de oameni au apa sfintita direct la robinet.

De la aceasta uzina este alimentat Ploieștiul, dar și cele mai importante orase din Prahova, scrie Ziare.com.

Slujba s-a desfasurat in interiorul statiei de tratare a apei din cadrul Sistemului de Exploatare Voila, de unde apa sfintita ajunge in casele oamenilor, direct la robinet.

Inceputa in urma cu 18 ani, sfintirea uzinei de apa a devenit o traditie in Prahova.

citeste mai mult