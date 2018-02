Într-o zi, un bătrânel a intrat într-o casă de bătrâni. Îi murise soția de curând, iar el a fost nevoit să plece de acasă.

Cineva a venit să-l conducă spre camera sa. În timp ce i se povestea cum arată aceasta, bătrânul a mărturisit: „Îmi place foarte mult”, având entuziasmul unui băieţel de opt ani, care tocmai primise în dar un căţeluş. Asta deși nu văzuse camera.

Întrebat despre asta, bătrânul a mărturisit: „Nu are nicio importanţă cum arată camera – a răspuns el. Fericirea e o stare pe care am ales-o în mod aprioric. Nu de mobilier sau de modul în care este decorat spaţiul depinde faptul că îmi place sau nu camera, ci mai degrabă modul în care am hotărât eu să o percep. Am decis... citeste mai mult