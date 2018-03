Într-o zi a decis să renunțe la tot. S-a dus în pădure și a început să vorbească cu Dumnezeu.

- „Doamne, poţi să-mi dai un motiv bun să nu renunţ?” – L-am întrebat…

Răspunsul Lui m-a surprins: „Uită-te în jurul tău. Vezi feriga şi bambusul?”

-„Da!” – Am zis eu.

- „Când am plantat seminţele de ferigă şi de bambus, le-am îngrijit. Le-am oferit lumină. Le-am oferit apă. Feriga a crescut rapid şi a ieşit din pământ, cu nuanţa ei de verde strălucitoare, a cuprins pământul. Cu toate acestea, bambusul nici nu se vedea. Dar nu am renunţat și am sperat că va creşte. În al doilea an, feriga a