Un bărbat cere sfatul expertei în relații pentru The Sun: „După o petrecere aM făcut sex cu vecina mea dar am fost de acord să păstrăm secretul. Acum soția mea a aflat iar căsnicia noastră s-a terminat. Eu am 27 de ani iar soția mea are 24 și de patru...

Antena 3, 16 Ianuarie 2019