Urmau să se căsătorească și au trimis invitațiile la nuntă. Dar într-o zi, aceasta a venit extrem de abătută și i-a făcut o mărturisire șocantă.

„Suntem împreună de patru ani și logodiți de 15 luni. Ea are 25, eu am 28. Anul trecut, ne-am mutat la 200 de mile distanță de casă din cauza jobului. S-a dus acasă să-și vadă familia weekendul trecut, eu nu am putut merge.

Când s-a întors era tăcută și am întrebat-o ce s-a întâmplat. A cedat și mi-a spus totul.

Mi-a povestit că a ieșit cu prietena ei și fratele ei. El are 27. Logodnica... citeste mai mult

