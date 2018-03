Intr-o luna propririle Fiscului pe conturi vor disparea la cateva ore de la plata datoriei Pana acum, mecanismul de blocare sau deblocare a conturilor bancare detinute de contribuabili se realiza in cel putin zece zile. Ministerul Finantelor Publice s-a gandit sa schimbe aceasta situatie si sa introduca un mecanism nou astfel incat ridicarea masurii propirii sa se realizeze in cel mult cateva ore. Inca de la finalul anul 2016 s-a luat in calcul aceasta posibilitate, insa pentru ca legea sa se poata aplica, reglementarile trebuie aprobate si la nivelul Fiscului.

