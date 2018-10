Spectacolul „Coriolanus” – o adaptare scenica dupa William Shakespeare in viziunea regizorala a lui Alexandru Darie, se înscrie in seria evenimentelor speciale organizate de FNT, fiind o premieră găzduită în festival.

Într-o orchestraţie regizorală deosebită, bucurându-se de prezenţa pe scenă a 70 de actori, „Coriolanus” pune in prim plan lupta pentru putere a protagonistului, precum şi sfârşitul tragic al acestuia, un destin sacrificat pe altarul ambiţiei si al grandomaniei.

Esenţa piesei vizeaza cele două conflicte: unul politic, intern (plebei – patricieni) şi un altul extern (romani – volsci). Atunci când un general învinge în bătaliile... citeste mai mult

