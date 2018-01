Radu Gavriş explica, în decembrie, la Adevărul Live, cum s-ar fi desfăşurat ancheta în cazul crimei de la metrou dacă imaginile video nu putea fi folosite ca probe. „Fără camere nu am fi putut să dăm imagini publicului. Nu am fi putut să ne dăm seama clar ce s-a întâmplat acolo. Nu am fi putut să ne dăm seama de traseul autoarei şi nu am fi putut să constituim probatoriul din dosar. În plus, colegii mei care au depistat-o pe criminală au avut o fotografie. De pe camere am avut fotografia“,... citeste mai mult

acum 43 min. in Politica, Vizualizari: 18 , Sursa: Adevarul in