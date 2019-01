Simona a pierdut primul set, 6-7, dar le-a câştigat pe celelalte două, 6-4, 6-2 şi va juca în ruda următoare cu americanca Sofia Kenin, numărul 37 WTA.

Te aşteptai să ai un meci atât de greu? Mi-a fpst teamă că aşa va fi, pentru că aveam experienţa de la US Open, acolo unde m-a bătut şi m-a bătut destul de bine. Ştiam că va fi greu, pentru că ea loveşte foarte tare. Ai intrat mai greoi în joc. De ce? N-am reuşit să returnez ca lumea, deşi eu sunt o jucătoare care returnează bine. Când am reglat chestia asta, mi-a mers din ce în ce mai bine. După setul al doilea am simţit că ea e obosită şi am exploatat faptul că sunt... citeste mai mult

