Şeful Poliţiei Judeţene Neamţ, comisar-şef Aurelian Şoric, a spus că nu are nicio legătură cu familia Mararu. "Nu am nicio legătură cu familia Mararu. Am avut o relaţie cât se poate de firească. De ce este interlop (n.r. - Gheorghiţă Mararu)...

Mediafax, 16 Noiembrie 2010