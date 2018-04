Adevărul: Cum aţi ajuns să fiţi consilierul onorific al premierului? Viorica Dăncilă v-a propus direct funcţia?

Herman Berkovits: Probabil că Guvernul România mă apreciază pentru tot ceea ce fac. În decursul acestor ani, am creat legături între Israel şi România. Eu nu cer niciodată nimic de la români, important e să fac ceva pentru România. Am mari sentimente faţă de România: m-am născut la Târgu-Lăpuş, am terminat Facultatea de Medicină la Cluj, soţia mi-am cunoscut-o în România, cei doi copii ai mei s-au născut la Târgu Mureş. Eu şi soţia facem tot ceea ce putem să dezvoltăm legăturile între Israel şi România în toate domeniile. Funcţia de consilier... citeste mai mult

