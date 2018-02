The Coca-Cola Company a lansat în luna ianuarie, simultan, în 37 de ţări printre care şi România, brandul FuzeTea. Acesta reprezintă o băutură de tipul ice tea, un ceai rece gata făcut. Noutatea este aceea că acest ice tea este o fuziune între extractul de ceai, suc de fructe şi plante aromatice.

În acelaşi timp, The Coca-Cola Company va menţine pe piaţa din România şi în alte şase ţări şi ice tea-ul Nestea, pe care îl dezvoltă în parteneriat cu Nestle, după ce pe celelalte pieţe a renunţat la acest parteneriat.

Într-un interviu pentru „Adevărul”, Nikos Koumettis, The Coca-Cola Company, preşedinte al The Coca-Cola... citeste mai mult