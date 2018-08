Mirel Rădoi este noul selecţioner al naţionalei Under 21 a României, pe care a preluat-o după demisia lui Daniel Isăilă, plecat în Arabia Saudită, la o formaţie nou –promovată. Fostul internaţional, ajuns la 37 de ani, nu e deloc străin de această echipă, deoarece a activat ca director sportiv de la începutul anului şi a refuzat să treacă la prima reprezentativă tocmai pentru că începuse un proiect acolo. Rădoi va avea parte de un debut de foc, urmând să întâlnească Portugalia, chiar în primul său meci pe banca naţionalei de tineret.

Mirel, selecţioner Under 21, la a doua ta experienţă ca antrenor. Eşti pregătit?

Eu zic că da, din moment ce am acceptat.

