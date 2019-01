- „Nu m-am comportat ca un miliardar, nu am coborât din avioane când am mers la întâlniri. Am mers cu un plan la președinția UNPR”, spune Ioan Lucian.

-Jurnal bihorean: Debutul unui an e prilej de bilanț, de noi proiecte. Cum se traduce aceasta în lumea afacerilor „patronate” de UNPR și FPB?

– Ioan Lucian: 2018 a fost unul de excepție atât pentru Uniunea Națională a Patronatului Român-UNPR, cât și pentru Federația Patronilor Bihor-FPB. Amândouă organizațiile au avut realizări deosebite. Și dacă ar fi să fac un bilanț al activității de 27 de ani a Federației Patronilor, atunci nu pot să nu remarc faptul că proiectul pentru care am primit recent... citeste mai mult

