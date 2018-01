Articol de — Marian Ursescu Luni, 08 Ianuarie, 18:58

Corina Căprioriu, vicecampioana olimpică de la Londra la judo, a revenit pe tatami la 31 de ani cu gândul la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Corina Căprioriu și-a anunțat revenirea în concurs la 31 de ani. Campioană europeană, vicecampioană mondială și olimpică, judoka spune că mai are încă motivația de a se antrena și de a concura la cel mai înalt nivel.

După un an și jumătate de pauză, românca e gata să revină în top. Știe că are mult de muncă, mai ales că pornește după locul 105 mondial!

- Corina, ce te-a determinat să revii în judo?

