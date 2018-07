Un milion de turiști pe an din toate colțurile lumii vin la Castelul Bran. Nu neapărat Dracula vinde, ci munca unor oameni care au făcut, în ultimii ani, ca legenda lui Țepeș să fie în actualitate și au adaptat-o la legendele moderne.

Arhiducele Dominic Habsburg, nepotul Reginei Maria, locuiește peste ocean, dar vine de câteva ori pe an la Castelul Bran.

„Am amintiri fericite de aici. Aici a fost casa noastră. A durat ani de zile să mă întorc, dar aici este baza pentru ceea ce am devenit în viață. Sunt multe scene de care îmi amintesc.... citeste mai mult