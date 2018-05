Articol de — Victor Vrînceanu Vineri, 18 Mai, 17:50

Andrei Prepeliță, 32 de ani, spune că echipa sa, Chiajna, vrea să le fure ”câinilor” 3 puncte și își amintește de vremurile în care juca în Derby de România.

- Andrei, cum te-a convins Chiajna să te întorci în România tocmai în Ilfov?

- Adevărul e că am vrut să continuu în străinătate, dar ultimul meu club, FC Rostov, a întâmpinat probleme financiare și majoritatea jucătorilor care făcuserăm performanțe foarte bune cu un an înainte în Champions League și Europa League, am negociat rezilierea contractelor. Din păcate, discuțiile au durat oarte mult. Am lipsit de pe teren 6 luni din acest motiv. Când m-am eliberat, în februarie,... citeste mai mult

