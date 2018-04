Articol de — Victor Vrînceanu Luni, 02 Aprilie, 14:26

Gazeta Sporturilor publică azi un interviu de 3 pagini cu Ionel Dănciulescu, în care actualul director general, vorbește despre cariera lui de fotbalist, despre venirea de la Steaua la Dinamo, despre probleme de sănătatea și relația cu foștii săi antrenori.

- Când ți-ai dat seama că ești dinamovist? Erai dinamovist și când jucai la Steaua?

- După revenirea la Dinamo, a trecut perioada grea cu suporterii și am jucat din ce în ce mai bine. Am văzut că lumea mă aprecia... Am făcut și eu greșeli și am prezentat scuze fiindcă n-am gestionat corect anumite momente.

- Fanii lui Dinamo te înjurau doar fiindcă jucaseși la Steaua?

