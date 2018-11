Mirel Rădoi a vorbit cu ProSport cu doar câteva ore înaintea tragerii la sorţi pentru Campionatul European din 2019, desfăşurat în vară în Italia şi San Marino. Selecţionerul tricolorior mici are încredere că unul dintre jucătorii României U21 poate ajunge Luka Modric de la Mondialul din Rusia, cel mai bun jucător al turneului. Fostul număr 6 al naţionalei, Mirel Rădoi, are un singur gând: calificarea cu "maşina Dacia" pe imnul "Here we go again!". De ce "Dacia" şi cum s-a ajuns la acest motto? Ne spune chiar selecţionerul ... Astăzi va fi tragerea la sorţi pentru grupele la Euro 2019. Aveţi vreo superstiţie înainte de aflarea cu cine... citeste mai mult