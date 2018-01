Cum te simţi aici?

Bine, sunt ok. Am deja o săptămână în Australia, cred că m-am acomodat. Oricum, sunt condiţii asemănătoare cu cele de la Shenzhen, mă rog, acum plouă aici, dar suprafaţa e aceeaşi, temperatura cam aceeaşi. De fapt şi în China a plouat, aşa că nu e o noutate. Doar mingiile sunt diferite. Cel mai importamnt e că mă nu am nicio problemă din punct de fizic şi voi putea începe turneul în cea mai bună formă.

Debutezi în faţa unei australience de 17 ani. Ce ştii despre ea?

Nu mare lucru. Antrenorul meu ştie mai multe, mi-a spus câteva... citeste mai mult

