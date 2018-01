Interpreta de folclor şi profesoara de canto Voichiţa Regos s-a născut în 3 iunie 1954, a absolvit Universitatea de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, iar în prezent este profesoară de muzică la Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan” din Maia Mare.

– Când aţi început să cântaţi?

– De când eram mică, de pe la 16 ani. Am fost atrasă de folclor, dar nu aveam o zonă proprie, fiind din Baia Mare, aşa că nu aveam de unde să culeg un repertoriu propriu.

– De când cântaţi romanţe?

– În tinereţe, am descoperit taina muzicii clasice, glasul muzical care este romanţa, definită ca un cântec de dor.

– Cum v-aţi format ca interpretă?

– Am fost membră vreme de vreo 15 ani în formaţia corală