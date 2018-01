Duminica, 21 Ianuarie, 09:26

Florin Andone (24 de ani), atacantul lui Deportivo La Coruna, a prefațat într-un interviu acordat pentru AS duelul pe care echipa sa îl va juca în această după-amiază pe terenul campioanei en-titre Real Madrid.

- Acum două luni nu erai deloc mulțumit când am vorbit. Cum e?

- Mult mai bine, sunt satisfăcut. Joc și adun minute, așa cum îmi doream

- Te vedeai plecat?

- Au venit oferte, dar cei de la club au avut încredere în mine și nu m-au lăsat să plec. Eu voiam sa joc, nu am ascuns asta și acum am obținut asta.

- Minute și goluri.

- E foarte important să profiți de ocaziile pe care le ai. Dar nu... citeste mai mult

acum 45 min. in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Gazeta Sporturilor in