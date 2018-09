Interviu cu Constantin Badea, secretarul general al CCI Bihor

- Despre mediul de afaceri bihorean şi problemele lui cu Constantin Badea, secretarul general al Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI) Bihor, decanul de vârstă al şefilor de instituţii patronale judeţene.

Jurnal Bihorean: De câţi ani sunteţi în această funcţie executivă de conducere?

Constatin Badea: De la începuturi, din 1992. Prima dată am fost director de departament, Relaţii Interne – Externe, iar din 2004, am fost numit director general. Acum, după Adunarea Generală din aprilie – secretar general. Funcţia de director general nu mai există.

JB: Câţi membri are Camera de Comerţ şi... citeste mai mult