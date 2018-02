Cristian Ghiță a semnat în această iarnă un contract cu Potaissa Turda, după ce HC Odorhei s-a desființat. S-a născut în 1990 la Bacău, evoluând mai mulți ani la Știința Dedeman Bacău. A mai trecut și pe la Baia Mare sau Odorhei. TurdaNews a stat de vorbă cu Cristian, pentru a vedea sunt planurile sale la Turda.



Cristian Ghiță: Am venit la Turda din mai multe motive. Câteva din ele ar fi: constanța, faptul că echipa se bate an de an la locurile fruntașe și pentru cupele europene și datorită colegilor de la echipă cu care am mai jucat în trecut.

C.G.: La Turda este un proiect foarte serios, temeinic, bazat în... citeste mai mult

