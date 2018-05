CSM Volei Alba Blaj a scris istorie pentru voleiul feminin la sfârşitul săptămânii. Chiar dacă a pierdut finala Ligii Campionilor cu VakifBank Istanbul (0-3), parcursul a fost de excepţie şi va rămâne pentru totdeauna în istorie. Poate fi repetată pe viitor o astfel de performanţă de voleiul feminin? Urmăriţi ce a răspuns Adina Salaoru, căpitanul acestei echipe formidabile a Blajului după terminarea turneului Final Four.

Adina, cum aţi trăit acest Final Four?

A ceva unic, a fost ceva incredibil, cu multe emoţii, cu multă adrenalină. Nu ştiu când se va mai repeta, noi am încercăm să ne bucurăm de el la maximum.

