Prioritate au străzile cu iz rural, respectiv cele care nu au asfalt și unde muncitorii de la firma care a câștigat contractul de servicii al Primăriei sau echipele de la Edilitare intervin cu prioritate.



„În ceea ce privește întreținerea și reparația străzilor am început să intervenim pe străzile împietruite, dar pe cele care nu sunt predate la Nova Apaserv. S-a început din Zona Industrială, am intrat pe Anastasie Bașotă, am făcut o lucrare care arată foarte bine, am și primit felicitări de la oamenii din zonă. Am intrat pe străzile Ion Creangă, Iuliu Maniu, vom intra pe IL Caragiale, practic vom aborda toate străzile împietruite”,

Marian... citeste mai mult

azi, 16:28 in Locale, Vizualizari: 25 , Sursa: Botosaneanul in