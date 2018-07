Un echipaj SMURD C a intervenit la Murfatlar, vineri, 13 iulie, acolo unde a fost înregistrat un accident. Este vorba despre faptul că o persoană a fost lovită de un tractor.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Murfatlar au fost sesizați cu privire la producerea unui accident de muncă, în cadrul unei ferme viticole de pe raza localității Murfatlar. Astfel, un bărbat, de 47 de ani, din județul Iași, angajat ca zilier, a trecut pe sub un rând de viță de vie, moment în care a fost prins sub mașina de stropit atașată tractorului care efectua această activitate. Bărbatul a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la SCJU Constanța -traumatism dorso-lombar, prin... citeste mai mult

