In noaptea de 20 spre 21 mai, la ora 00:05, politisti din cadrul Politiei Municipiului Braila l-au oprit in trafic pe un tanar, in varsta de 29 de ani, din municipiul Braila, in timp ce conducea autoturismul pe strada Rosiorilor. Acesta a fost testat...

Info Braila, 22 Mai 2017