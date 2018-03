Duminica, 18 Martie, 23:15

Fostul arbitru Adrian Porumboiu l-a desființat pe Ovidiu Hațegan după prestația din derby-ul CFR Cluj - FCSB 1-1.

"Cum să dai la nivelul acesta un asemena penalty? E uluitor! Nu am niciun dubiu că Hațegan are locul lui bine stabilit în vitrina celor de la CFR Cluj. Hațegan e setat pe treaba asta. N-are cum să-i mai iasă din corp asta. Sângele lui e alb-vișiniu, câte trofee să mai pună Hațegan CFR-ului?

Nu e prima dată, eu am spus în mai multe emisiuni. Încă de acum un an de zile repetam această afirmație. El nu trebuie să arbitreze CFR Cluj, așa ar fi corect. Hațegan ar trebui... citeste mai mult

