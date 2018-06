Pompierii s-au chinuit toata noaptea trecuta sa salveze ...un cal. Acesta era in pericol de a cadea in gol, de la o inaltime de 7-8 metri. In caruta se aflau un barbat baut, sotia sa si un copil minor, care au sarit din caruta in momentul in care au...

Buna ziua Iasi, 8 Mai 2013