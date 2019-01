Un tânăr de aproximativ 18 ani ar fi încercat să se sinucidă la staţia de metrou "Costin Georgian" şi se află în grija unui echipaj medical pentru a i se acorda primul ajutor, după ce a fost scos miercuri de sub tren de pompierii bucureşteni, a declarat, pentru AGERPRES, Toma Bogdan, de la ISU Bucureşti-Ilfov. "La staţia de metrou Costin Georgian am fost informaţi despre o posibilă tentativă de suicid. Un bărbat, aproximativ 18 ani, prins sub rama de metrou. La momentul la care vorbim, persoana este extrasă, conştientă, se află în grija echipajelor medicale pentru a i se acorda primul ajutor şi ulterior... citeste mai mult