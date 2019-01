Pompierii au intervenit luni după-amiază pe bulevardul Ferdinand din Constanţa pentru a debloca uşa unei locuinţe.

La intervenţie s-au deplasat patru pompieri cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare din cadrul Detaşamentului Fripis.

La faţa locului, pompierii au patruns in apartament pe geamul de la balcon, apartamentul fiind situat la etajul 1, în interior găsind un bărbat de aproximativ 68 de ani cu afectiuni medicale. Bărbatul era cazut in casa dar conştient. Pompierii au facilitat acesul in apartament cadrelor medicale care au preluat barbatul şi l-au transportat la spital.